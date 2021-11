Assalto in difesa, la Juve anticipa l’Inter: scambio decisivo

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per rinforzare il reparto difensivo di Massimiliano Allegri: sorpasso all’Inter

La stagione della Juventus non è iniziata alla grande. Il club bianconero è sempre alla ricerca di profili interessanti per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

La dirigenza torinese è alla ricerca di profili importanti per rinforzare il reparto arretrato dell’allenatore livornese: con l’età che avanza, Bonucci e Chiellini non riescono a dare le giuste garanzie con tante gare ravvicinate. E così i due centrali della Nazionale italiana hanno bisogno di ricambi all’altezza.

Calciomercato Juventus, prova l’anticipo per Luiz Felipe

Nel mirino della Juventus ci sarebbe così il difensore della Lazio, Luiz Felipe, che continua ad essere un perno indispensabile per la retroguardia allestita da Maurizio Sarri. Ottima gestione del pallone, bravo in anticipo e ad oscurare la profondità agli attaccanti avversari: il difensore biancoceleste è un centrale di sicuro affidamento, senza però pensare ai tanti infortuni rimediati in carriera che l’hanno letteralmente martoriato finora.

La speranza è quella che possa proseguire il suo percorso di crescita: in passato il suo profilo è stato messo nel mirino anche dal Barcellona, che lo aveva monitorato attentamente già ai tempi di Simone Inzaghi alla guida della Lazio. La Juventus prova il sorpasso all’Inter per il centrale brasiliano, che ha rinunciato alla convocazione dell’Italia. L’idea è quello di provare l’assalto subito a gennaio visto che il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022.