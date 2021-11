Calciomercato, intreccio super tra Juventus e Roma | Doppio colpo pronto

Juventus e Roma potrebbero essere grandi protagonisti sul calciomercato. Il doppio colpo potrebbe presto concretizzarsi per le due big

La Juventus valuta attentamente il futuro della sua difesa, alla ricerca di un profilo adatto per completare la sua retroguardia.

La Vecchia Signora resta alla finestra e valuta le possibilità tra entrate e uscite per accontentare Massimiliano Allegri. Un colpo molto interessante potrebbe profilarsi nei prossimi mesi, ma andiamo per ordine. Voliamo a Roma, dove la situazione in difesa è ancora particolarmente esplosiva. E cioè diversi calciatori potrebbero lasciare i giallorossi e trovare nuove destinazioni. Partiamo dal caso Marash Kumbulla: il difensore arrivato con grandi aspettative dal Verona, è uscito dalle rotazioni di José Mourinho e potrebbe presto dire addio. E oltre a Kumbulla, c’è da considerare anche la situazione di Chris Smalling, che a causa degli infortuni non riesce a rendersi utile alla causa.

Calciomercato Juventus, assalto a Romagnoli a zero: intreccio con la Roma

La Roma potrebbe, quindi, guardarsi intorno per trovare un difensore utile a Mourinho nelle sue rotazioni. E il mirino si sposta, di conseguenza, su Daniele Rugani, a caccia di un rilancio per la sua carriera. Potrebbe trovarlo proprio nella compagine capitolina, mentre la Juventus potrebbe occupare la sua casella con un nuovo arrivo a parametro zero.

Ci riferiamo ad Alessio Romagnoli, il cui rinnovo di contratto con il Milan ancora non si è sbloccato e la cui scadenza è fissata a giugno 2022. Il destino del centrale potrebbe configurarsi con il passaggio alla Juventus, dove rappresenterebbe un alternativa importante per presente e futuro. Intrecci e dinamiche ancora vivi per le big di Serie A, a caccia di nuove rotazioni per le loro retroguardie.