Lutto nel mondo dello sport, è scomparso Giampiero Galeazzi

Lutto nel mondo dello sport italiano: ci lascia all’età di 75 anni il noto giornalista ed ex canottiere Giampiero Galeazzi

È una triste giornata per lo sport italiano e non solo: quest’oggi si è spento all’età di 75 anni Giampiero Galeazzi. È stato un giornalista sportivo della Rai e in passato anche canottiere, ha vinto il campionato italiano nel singolo nel 1967 che gli valse la medaglia di bronzo al valore atletico e nel doppio nel 1968. La sua ultima apparizione in televisione risale al 2018 alla trasmissione ‘Domenica In’. Era colpito da una brutta forma di diabete.

Galeazzi era chiamato “Bisteccone” e ha scritto e raccontato pagine importanti per tutto lo sport italiano lavorando anche come inviato in diverse edizioni delle Olimpiadi.