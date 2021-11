Colpo a centrocampo, Allegri l’ha convinto: superato il Barcellona

Non solo in difesa. La Juventus ha bisogno di un rinforzo nella zona centrale di campo: Allegri l’ha convinto subito

Massimiliano Allegri ha già chiesto diversi acquisti alla dirigenza bianconera a gennaio. Colpi subito pronti per il presente per recuperare punti importanti in classifica in Serie A.

Come svelato dal portale “El Nacional” Massimiliano Allegri ha già parlato con Zakaria e subito l’avrebbe convinto superando anche la concorrenza del Barcellona con la nuova gestione di Xavi. Sulle sue tracce c’è stata anche la Roma, che l’ha provato ad acquistare in estate.

Calciomercato Juventus, Zakaria a centrocampo

Negli ultimi anni la Juventus ha provato così colpi a costo zero: Zakaria potrebbe essere il prossimo rinforzo a centrocampo per Allegri visto il suo contratto in scadenza nel giugno 2022. Il centrocampista svizzero, attualmente in forza al Borussia Mönchengladbach, ha collezionato nove presenze e ben due reti: il suo futuro ormai sarà altrove per una nuova avventura entusiasmante della sua carriera.

La Juventus ci proverà già a partire da gennaio bloccandolo per provare anche al colpo già a gennaio.