Top player, ennesimo ritardo: adesso la Juventus può riprovarci

Il calciomercato della Juventus può vedere un’inattesa svolta direttamente dalla Spagna. In attesa di scendere in campo contro la Lazio, i bianconeri valutano le prossime mosse di mercato con un focus in particolare che si è spostato in Catalogna. Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, l’era Xavi potrebbe già mietere la prima vittima del rigido regolamento imposto dal neo allenatore del Barcellona.

Il quotidiano spagnolo sottolinea come, entro le 8:30 di questa mattina, la squadra doveva recarsi al centro sportivo per preparare l’allenamento delle 10. In tal senso, il primo ad arrivare è stato il tecnico blaugrana alle 7:52 mentre uno dei nomi più chiacchierati in ottica calciomercato ha già registrato il primo ritardo.

Juventus-Dembele, sì al nuovo tentativo

Si tratta di Ousmane Dembele, attualmente infortunato e in ritardo di 3′ dagli orari imposti dal club catalano. Un primo passo falso che può riportare in auge il nome del francese, in scadenza a giugno e ancora lontano dal rinnovo con il Barcellona, per quanto riguarda l’attacco della Juventus.

Diversi i club interessati all’esterno ma la società bianconera potrebbe farsi avanti e approfittare della situazione delicata, per tornare alla carica per Dembele.

Situazione in divenire: le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Dembele in quel di Barcellona, Juventus in attesa.