Calciomercato Milan e Inter, nuovo derby: occasione in saldo dalla Premier

Calciomercato Milan e Inter, rossoneri e nerazzurri pronti a sfidarsi nuovamente: obiettivo importante in arrivo dall’Inghilterra

La sfida tra Milan e Inter in questa stagione, dopo il derby della settimana scorsa, è solo all’inizio. Rossoneri e nerazzurri si contenderanno lo scudetto a distanza, il vantaggio di 7 punti in classifica del Diavolo non è definitivo e i campioni d’Italia faranno di tutto per rientrare. Un duello che si preannuncia appassionante e che si riproporrà, probabilmente, sul mercato estivo. Da una parte Maldini e Massara, dall’altra Marotta e Ausilio, per un giocatore in uscita dalla Premier League che potrebbe fare molto comodo.

Calciomercato Milan e Inter, occasione Bailly: arriva ad una condizione

Si tratta di Eric Bailly, che sta vivendo al Manchester United un momento che definire poco brillante è perfino riduttivo. Appena tre presenze totali in tutte le competizioni in stagione, in campionato si è visto una volta sola, nel derby perso contro il Manchester City e aperto proprio da una sua autorete dopo pochi minuti. Solskjaer lo ha sostituito dopo i primi 45 minuti, appare chiaro che il suo percorso ai Red Devils possa considerarsi ormai al termine.

L’acquisto potrebbe essere possibile a cifre piuttosto contenute, con 10 milioni di euro lo United si riterrebbe soddisfatto. Il Milan lo monitora in caso di addio di Romagnoli a giugno, l’Inter potrebbe fiondarsi su di lui in caso di partenza di uno dei big difensivi (de Vrij o Skriniar).