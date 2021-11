L’Inter continua a seguire il nome di Gabriele Zappa, esterno destro del Cagliari di Mazzarri: le ultime di calciomercato della squadra di Simone Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi non riesce ancora ad incidere sugli scontri diretti. I nerazzurri, nonostante la continuità ritrovata nelle ultime uscite fra Empoli, Udinese e Sheriff Tiraspol, non sono stati in grado di battere il Milan di Stefano Pioli dopo il vantaggio ottenuto grazie alla rete siglata da Hakan Calhanoglu dal dischetto contro Ciprian Tatarusanu. La Beneamata ora, al rientro dalla sosta per le nazionali, dovrà affrontare il Napoli di Luciano Spalletti, l’altra capolista di questo campionato di Serie A a pari punti proprio con il Diavolo.

In casa Inter, oltre al tema dei risultati, tengono banco anche le questioni legate al calciomercato, in particolare l’argomento rinnovi è all’ordine del giorno per la squadra di Simone Inzaghi. Dopo i prolungamenti di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, attenzione anche al futuro di Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto, e Danilo D’Ambrosio, nelle stesse condizioni del croato. Mentre per il primo i nerazzurri vogliono cercare di arrivare ad una soluzione, sull’ex giocatore del Torino il futuro è decisamente più nebuloso.

Calciomercato Inter, addio D’Ambrosio: scelto il successore

In caso di mancato rinnovo del contratto di Danilo D’Ambrosio e quindi di un addio a parametro zero del veterano nerazzurro, l’Inter potrebbe virare sul nome di Gabriele Zappa per la prossima estate. Il giocatore del Cagliari non sta trovando molto spazio con Walter Mazzarri ed è cresciuto proprio nelle giovanili della Beneamata. Una serie di componenti che potrebbe convincere gli uomini mercato nerazzurri a scegliere Zappa, anche in virtù delle liste per le competizioni europee, vista la crescita nel vivaio del classe 1999.