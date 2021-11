Mourinho cerca un vice Karsdorp: mirino in Serie A e non solo

La Roma inizia a pensare al calciomercato invernale e Mourinho avrebbe bisogno di rinforzi sulla corsia destra: tanti i nomi osservati

Periodo negativo per la Roma di José Mourinho, che dopo il 6-1 subito contro il Bodo-Glimt ha faticato a rialzarsi. Il calciomercato di gennaio però si avvicina e la società giallorossa avrà bisogno di rinforzi.

In particolare a José Mourinho avrebbe bisogno di un sostituto di Rick Karsdorp, che sulla fascia destra è l’unico a disposizione del tecnico portoghese. Così la Roma inizia a guardarsi intorno e sono diversi i profili osservati da Tiago Pinto.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Roma, da Bereszynski a Dalot: i nomi per la fascia destra di Mourinho

Manca sempre meno all’apertura della sessione invernale di calciomercato, e la Roma inizia già a darsi da fare. I giallorossi, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ sarebbero alla ricerca di un vice Karsdorp, e avrebbe messo nel mirino diversi giocatori.

Leggi anche >>> Calciomercato Inter, riflessioni su Brozovic: “Pedina fondamentale”

In Serie A sembrerebbe interessare Bartosz Bereszynski, terzino della Sampdoria che potrebbe essere preso in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni. Oltre al polacco ci sarebbe anche Benjamin Hendrichs del Lipsia sul taccuino di Pinto, che avrebbe il contratto in scadenza col club tedesco. L’altra alternativa sarebbe Pedersen del Feyenerood, che interesserebbe molto alla Roma. Infine anche il diciannovenne Hugo Siquet e Diogo Dalot del Manchester United sarebbero osservati da Tiago Pinto. Dunque una lunga lista per rinforzare la rosa di Mourinho.