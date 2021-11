Calciomercato Inter, riflessioni su Brozovic: “Pedina fondamentale”

L’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, interviene sulla questione stadio e sul rinnovo di Marcelo Brozovic

L’Inter è in piena rincorsa a Milan e Napoli. Il derby ha lasciato tutto invariato, mantenendo il distacco di sette lunghezze dalla coppia in vetta. Intanto, i dirigenti nerazzurri sono alle prese con i rinnovi contrattuali. Dopo aver chiuso per Barella e Lautaro Martinez, sono aperte le trattative per l’adeguamento di altri big, su tutti Marcelo Brozovic.

L’a.d. Alessandro Antonello, intervenuto ai microfoni della trasmissione di Radio 24 ‘Tutti convocati’, ha toccato vari argomenti, dallo stadio, al rinnovo del croato. Sul nuovo impianto ha ribadito che sia il Milan che l’Inter lavorano insieme per permettere l’apertura del nuovo San Siro a partire dal 2027. Su Brozovic invece, ha detto che è una pedina fondamentale per il gioco della squadra.

Inter, Antonello avvisa Brozovic: “Vanno riconosciuti i risultati”

In casa Inter, tengono banco le pretese di Marcelo Brozovic per il rinnovo contrattuale. L’a.d. Antonello ha spiegato la situazione: “Giocatore fondamentale e pedina strategica. Ai calciatori devono essere riconosciuti i risultati degli ultimi due anni, adeguando la remunerazione delle performance.”

Brozovic potrà accordarsi con un’altra squadra a partire da gennaio. Nonostante ciò, Antonello non è preoccupato per la mancata intesa: “La pandemia e la situazione economica hanno portato a delle riflessioni – continua l’a.d. – dobbiamo trovare una soluzione.”