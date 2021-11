La Juventus ci prova per il big: Allegri propone lo scambio in Premier

La Juventus non molla la presa per un big della Premier League: ecco la mossa di Allegri

La Juventus non è soddisfatta del rendimento di alcuni giocatori e sta cercando nuove soluzioni in ottica mercato. Sono diversi i nomi che il club monitora, alcuni molto giovani e promettenti, altri affermati e fuori portata per i costi elevati.

Uno dei giocatori che da tempo piace alla Juventus è Riyad Mahrez. L’esterno d’attacco algerino non riesce a trovare continuità con il Manchester City. Pep Guardiola non lo impiega quasi mai per più di due partite di fila e di conseguenza anche le sue prestazioni sono meno brillanti. Il suo status, ottenuto in questi anni con i citizens, gli ha permesso di diventare uno dei migliori nel suo ruolo ma adesso, vista la poca continuità, non è esclusa una partenza, addirittura a gennaio, come riportato da ‘footmercato.net’.

Juventus, occasione Mahrez: Allegri taglia fuori Kulusevski

La Juventus potrebbe provare ad avvicinarsi a Mahrez nella finestra di gennaio ma il giocatore ha una valutazione di circa 50-60 milioni di euro, per non parlare del suo ingaggio di circa 6.5 milioni di euro.

Massimiliano Allegri, deluso dalle prestazioni poco convincenti di Dejan Kulusevski, vorrebbe proporre uno scambio con Mahrez. L’algerino, però, ha un ingaggio e una valutazione molto più alta rispetto allo svedese ex Parma che è valutato circa 35-40 milioni di euro. Inoltre vista la differenza di età (Mahrez 30 anni, Kulusevski 21 anni), la Juventus non è così convinta di portare avanti l’idea, considerando anche che Mahrez partirà un mese per la coppa d’Africa da gennaio a febbraio.