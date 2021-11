Calciomercato, Pogba alla Juventus: si può solo a due condizioni

La Juventus continua a sognare il rtorno di Paul Pogba: dall’addio all’United alle due condizioni necessarie per l’approdo a Torino

La Juventus attende il big match contro la Lazio per tentare di accorciare le distanze da Milan e Napoli, che occupano adesso la vetta della Serie A. La società torinese ha però già in mente un grande sogno, per il 2022. Il ritorno di Paul Pogba rimane una delle priorità della Juventus, dopo averlo ceduto allo United nell’estate 2016. Sei anni dopo, il francese può tornare indietro ed il calciomercato, in vista di giugno, può regalare la grande sorpresa per il popolo bianconero.

Un rapporto ormai logoro con il Manchester United e che porterà Pogba lontano dall’Old Trafford, tra pochi mesi. L’infortunio, poi, terrà lontano dai campi il campione transalpino per il quale la Juventus deve superare due scogli, per tentare di sperare di riabbracciare Pogba l’anno prossimo.

Pogba alla Juventus, ecco cosa manca

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, da un lato i bianconeri chiederebbero un forte sacrificio al centrocampista, ben disposto a tagliarsi parte dell’importante ingaggio attualmente percepito a Manchester (14 milioni netti all’anno più bonus) in cambio di un triennale fino al giugno 2025.

L’altra conditio sine qua non necessaria a tenere viva la pista Pogba dipende solo dal campo: solo ed esclusivamente in caso di accesso alla prossima Champions League della Juventus, il 28enne sposerebbe, ancora, il progetto bianconero.

In questa stagione, sono 7 gli assist in 13 presenze con la maglia del Manchester United: la Serie A e la Juventus possono realmente riabbracciare il francese.