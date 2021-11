Rabiot utile (solo) sul mercato: il francese regala il doppio colpo alla Juve

Juventus al lavoro per liberarsi di quei giocatori con ingaggio elevato e rendimento deludente. Tra questi c’è Rabiot, legato ai bianconeri fino al 2023

Ci sono nove milioni di motivi che spingono la Juventus a liberarsi di Adrien Rabiot. Nove milioni come il suo ingaggio al lordo, una follia considerato il rendimento (che rientra di certo tra i motivi) fin qui del centrocampista francese giunto a Torino due anni e mezzo fa a paremetro zero escluse commissioni.

Il futuro dell’ex Paris Saint-Germain potrebbe essere in Premier League, ma non al Tottenham di Conte e soprattutto Paratici, colui il quale lo portò in bianconero in pompa magna. Sbagliare è lecito, perseverare sarebbe diabolico… Occhio invece al Manchester United, col quale i bianconeri intrattengono buoni rapporti – vedi l’affare Cristiano Ronaldo – e potrebbe imbastire uno scambio alla pari o quasi. L’altro protagonista del ‘baratto’ di calciatori può essere Alex Telles, brasiliano ex Inter per nulla considerato da Solskjaer e per questo in uscita.

Dotato di passaporto italiano, il 28enne approderebbe a Torino per giocarsi una maglia da titolare col non più brillante Alex Sandro. Telles guadagna circa 5,5 milioni. Conditio sine qua non, l’uscita (anche in prestito) di Luca Pellegrini. Sul classe ’99 della scuderia di Raiola ha messo gli occhi pure il Fenerbahce.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Milan furioso: arriva il comunicato su Mino Raiola

Calciomercato Juventus, non solo Telles: ‘grazie’ a Rabiot anche un mediano

La partenza di Rabiot, invece, permetterebbe a Cherubini e soci di regalare ad Allegri il tanto desiderato mediano. A tal proposito ricircola il nome di Witsel, in scadenza a giugno col Borussia Dortmund, seppur negli ultimi giorni ha preso consistenza la candidatura di Zakaria dell’altro Borussia, il M’Gladbach. Anche lo svizzero, nel mirino di Roma e Inter, ha il contratto in scadenza.

A.R.