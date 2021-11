Calciomercato, la Juventus tenta il colpaccio | Tridente da sogno

La Juventus sonda il calciomercato alla ricerca di un nuovo attaccante. I bianconeri potrebbero formare un tridente da sogno

La Juventus ha vissuto evidenti stravolgimenti negli ultimi mesi. I bianconeri, infatti, hanno visto molte gerarchie cambiare, e non solo per il ritorno di Massimiliano Allegri.

La Vecchia Signora, infatti, ha vissuto l’addio di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni di calciomercato. L’addio del portoghese con destinazione Manchester United è stato percepito inevitabilmente come un evento traumatico, anche dalla squadra. I bianconeri hanno dovuto adattarsi senza il portoghese, con Paulo Dybala che è divenuto sempre più il cuore del progetto offensivo. È arrivato Moise Kean, è vero, ma la sensazione è che la dirigenza nei prossimi mesi voglia mettere a segno un colpo di altissimo livello per completare l’attacco.

Calciomercato Juventus, occhi su Nunez per completare un tridente da sogno

In particolare, i bianconeri sono costantemente accostati a Dusan Vlahovic, ma le ultime notizie dalla Spagna vedono un obiettivo ben caldo nelle idee della Vecchia Signora. Stiamo parlando di Darwin Nunez. Il talento del Benfica si è messo in grande evidenza in Champions League, dove è stato carnefice del Barcellona. Ha un gran fiuto per il gol e un talento evidente. Rientrerebbe anche nel progetto Juventus che vedrebbe l’arrivo di un colpo giovane e dall’ingaggio già non troppo elevato. E che formerebbe un tridente da sogno con Dybala e Chiesa. A riportare l’interesse dei bianconeri è ‘Don Balon’ che sottolinea anche come la Juve sia disposta a mettere sul piatto ben 50 milioni di euro. Ovviamente dopo le cessioni del caso. Pista da monitorare, dunque: Nunez e la Vecchia Signora potrebbe essere un matrimonio fruttuoso per entrambe le parti.