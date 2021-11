Calciomercato Inter, non solo Insigne: triplo colpo da sogno a zero

L’Inter è a lavoro sul calciomercato, alla ricerca di nomi interessanti a parametro zero. Tre profili sono finiti nei radar nerazzurri: ecco di chi si tratta

L’Inter non si ferma e anzi intensifica la pianificazione sul calciomercato. I nerazzurri devono fare i conti con le restrizioni economiche e le difficoltà vissute da Suning.

E anche in sede di trattative, quindi, non sono previsti slanci importantissimi, anzi. Le spese, per forza di cose, dovranno essere contenute e non dovranno mancare idee da concretizzare a forza di occasioni. Beppe Marotta è sempre vigile a caccia di nomi che potrebbero essere utili per il percorso dell’Inter. Il dirigente ha messo gli occhi su diversi parametro zero per il prossimo futuro, come riporta ‘TuttoSport’. Iniziamo dalla porta dove il nome più caldo da mesi è quello di André Onana. Il portiere è in scadenza con l’Ajax e l’Inter ha un accordo che dovrebbe essere formalizzato da gennaio prossimo in poi con un quadriennale da 3 milioni a stagione. Non solo il post Handanovic, perché l’Inter guarda anche in altri reparti.

Calciomercato Inter, da Insigne a Luiz Felipe: tre colpi a zero

In difesa, lo sguardo si focalizza ancora una volta in casa Lazio. E dopo l’arrivo di de Vrij, ormai qualche stagione fa, stavolta il mirino è puntato su Luiz Felipe, che sta facendo benissimo quest’anno agli ordini di Maurizio Sarri. D’Ambrosio, Ranocchia e Kolarov sono vicini all’addio e il suo profilo potrebbe completare la difesa.

Poi sguardo in attacco, dove la situazione Lorenzo Insigne dovrà presto essere chiarita, con una scadenza a giugno 2022 sempre più vicina. L’Inter resta alla finestra per capire le evoluzioni della trattativa con il Napoli, ma andranno chiariti i dubbi sotto il profilo tattico, dato che non è un profilo propriamente adatto al 3-5-2. Sogni e trattative pronte a concretizzarsi: ora l’Inter accelera per i colpi a zero.