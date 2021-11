Ecco la risposta alle parole di Giorgio Chiellini sull’eliminazione del Var e non solo

Giorgio Chiellini aveva espresso il suo parere, durante la trasmissione ‘Linea Diletta’ su DAZN, sostenendo la rimozione del Var e la riduzione delle squadre del campionato e anche del fuorigioco.

In merito a questo argomento è intervenuto il giornalista e conduttore televisivo Ivan Zazzaroni al ‘Corriere dello Sport’, attaccando il difensore bianconero e della nazionale: “Se un discorso del genere l’avesse pronunciato il presidente di un club, o un giornalista, nessuno si sarebbe scandalizzato, tutt’altro. Ma se a farlo è un calciatore in attività, oltretutto consigliere (ascoltato) dell’AIC, beh, lo stupore è forte”.

Zazzaroni contro Chiellini in merito al Var e non solo

Zazzaroni ha poi aggiunto: “Se ho ben capito, desidera tornare al 2016/17 senza Var, al 1864 senza il fuorigioco, nato insieme al calcio e in seguito modificato gradualmente, al 1992 per il passaggio al portiere, all’87-88 per il campionato a 16 e al 2004 per quello a 18″. Secondo Zazzaroni, Chiellini è “come quei livornesi che si inventarono trentasette anni fa le teste di Modigliani”: furono in molti a ridere, ma “Sgarbi ha appena dedicato loro una mostra”.