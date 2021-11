Buffon a sorpresa, dalla prima scelta al Parma: ora sappiamo tutto

Gianluigi Buffon torna a parlare della sua lunga ed intensa avventura alla Juventus, dal 2001 al 2021

Un’avventura unica, ricca di successi e anche delusioni. Gianluigi Buffon, oggi portiere del Parma, racconta i momenti più importanti della sua esperienza ventennale tra i pali della Juventus.

Eppure Gianluigi Buffon avrebbe voluto difendere i pali di un’altra big del calcio italiano. Il 17 giugno del 2001 affronta la Roma che batte il Parma con le reti di Montella, Batistuta e Totti. Buffon quasi si innamora di quell’ambiente, in festa per la vittoria dello scudetto. “Se posso scegliere, questa è la mia destinazione preferita: l’ambiente mi ha affascinato, portami lì, Silvano! Altrimenti Barcellona o Juve, in quest’ordine” dice Buffon a Silvano Martina, suo storico procuratore.

Una storia che viene fuori da un capitolo di “Almanacco 2021-2022, del Grand Hotel calciomercato”, libro del giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, Gianluca di Marzio. Una storia incredibile, l’inizio di un amore lungo e forse inaspettato.

Juventus e Buffon: quando il portiere voleva la Roma

Anche la famiglia era d’accordo, vista la volontà di restare in Italia, Il direttore sportivo giallorosso trova l’accordo sull’ingaggio del giovane portiere. Dovrà però fare i conti con la resistenza del compianto patron Franco Sensi che non volle investire quasi cento miliardi chiesti dal Parma per Buffon. Spunta così la pista Barcellona, con tanto di aiuto di Luisito Suarez.

Suarez e Martina incontrano i vertici del club catalano, raggiungono un accordo. Ma al rientro in Italia, Martina viene chiamato da Luciano Moggi: “Oh, Silvanooooo, ma dove ca**o vai in giro per l’Europa? Quello lì deve essere nostro, punto e basta!”. L’agente invita il dirigente a formulare una proposta ufficiale e nel giro di poco si concretizza l’accordo.

La lettera al Barcellona

Martina avrebbe successivamente inviato una lettera via raccomandata al presidente del Barcellona, scusandosi per non aver rispettato l’accordo preso. Una scelta che ha cambiato la vita di Buffon e la storia della Juventus e – probabilmente – del calcio italiano ed europeo.