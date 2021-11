La Juventus di Max Allegri mette nel mirino in vista delle prossime finestre di calciomercato anche il nome di Akanji, compagno di squadra di Witsel al Borussia Dortmund

La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a cambiare in sede di calciomercato sia nel mese di gennaio che in estate. I bianconeri, dopo un periodo non particolarmente esaltante nel campionato italiano di Serie A, cercano riscatto e continuità in quello che sarà un lungo processo di crescita iniziato con le due vittorie consecutive fra Champions League e Fiorentina che hanno un po’ rilanciato la Vecchia Signora in vista del rientro dalla pausa per le nazionali.

Il grande nome per il mese di gennaio è quello di Axel Witsel, centrocampista belga del Borussia Dortmund. Il pallino della Juventus ormai da diversi anni potrebbe ora essere davvero vicino ad approdare a Torino dopo un corteggiamento lunghissimo. L’originario di Liegi è un classe 1989 ed il suo contratto è in scadenza nel 2022, una buona soluzione già fra poche settimane, magari con un piccolo conguaglio. Nel frattempo attenzione ad altri nomi fra la Germania e l’Italia anche in vista dell’estate.

Calciomercato Juventus, nuovo nome dal Borussia Dortmund: le ultime

Oltre al nome di Axel Witsel, attenzione al profilo, per l’estate, di Manuel Akanji, difensore centrale del Borussia Dortmund. Il giocatore svizzero, che domani sera affronterà l’Italia nel match di qualificazione ai mondiali in Qatar del 2022, è in scadenza di contratto nel 2023 con la società della Ruhr e la Vecchia Signora potrebbe provare ad intavolare una trattativa, in saldo, in vista della prossima estate.

Akanji ha una valutazione di circa 30 milioni di euro e potrebbe essere il nome giusto per rivoluzionare la difesa della Juventus che dovrà fare un restyling in ottica futura, considerando l’età anagrafica di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.