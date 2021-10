Calciomercato Juventus, svolta sulla firma: Agnelli preoccupato

Non arrivano buone notizie per il calciomercato della Juventus: cambia tutto per la firma, può saltare il colpaccio

Una vittoria che dà respiro alle ambizioni europee, con il vertice nel girone H raggiunto grazie ai tre punti contro i campioni d’Europa del Chelsea. Adesso per la Juventus di Allegri l’ostacolo si chiama Torino, nel Derby della Mole di scena nel pomeriggio contro la squadra di Juric. Dal calcio giocato al calciomercato, per uno degli obiettivi da tempo sul taccuino dei dirigenti della ‘Vecchia Signora’ per il 2022, arrivano novità tutt’altro che confortanti. Non è un mistero che in casa Juventus tra le priorità del futuro, tra gennaio e giugno, via sia la volontà di portare almeno un colpo di assoluto spessore per l’attacco di Massimiliano Allegri. Stando a quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona avrebbe tutta l’intenzione di continuare a puntare su Ousmane Dembele. In scadenza nel giugno 2022, il presidente dei catalani Laporta sarebbe ottimista per la firma del rinnovo, almeno fino al 2024, proposto all’esterno francese. Il patron avrebbe infatti parlato personalmente con Dembele per confermargli l’importanza nel progetto Barcellona, con il calciatore apparentemente interessato a restare. Alla finestra resta il Manchester United ma soprattutto la Juventus che ha provato a strappare Dembele ai blaugrana già nei mesi scorsi, seppur senza successo.

Calciomercato Juventus, ottimismo per la firma

Adesso, però, sarà il tempo a decifrare le reali intenzione del calciatore: con l’avvicinarsi alla scadenza del 30 giugno 2022, infatti, allettanti proposte d’ingaggio a zero potrebbero smentire l’ottimismo di Laporta.

Situazione dunque in continuo divenire, con il calciatore che, attualmente infortunato, valuta il suo futuro con la Juventus vigile sullo sfondo.

Dopo aver perso Messi a zero, il Barcellona proverà in ogni modo a trattenere il 24enne che nell’ultimo anno ha segnato 11 reti, con 4 assist vincenti in 44 apparizioni complessive.