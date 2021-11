Scambio a gennaio, Ramsey resta in Serie A: la Juventus ‘stoppa’ Raiola

La Juventus è pronta a cedere Ramsey già a gennaio: scambio immediato in Serie A, ecco l’idea di Mino Raiola

Lazio-Juventus sabato, allo Stadio Olimpico alle 18, per tentare di scalare una classifica che fino ad ora ha deluso quasi totalmente. I bianconeri guidati da Massimiliano Allegri devono provare a recuperare in Serie A per poi dedicarsi, a meno di due mesi dalla riapertura della sessione invernale di calciomercato, a quelle che sono le priorità tra entrate ed uscite per la rosa bianconera. In tal senso, tra i partenti resta in primissimo piano il nome di Aaron Ramsey che non è più una priorità per Allegri.

Il gallese, in scadenza nel 2023 e già vicino all’addio in estate, potrebbe rimanere in Serie A. Il cartellino del centrocampista è stato proposto a diverse squadre di Premier League: in Italia può pensarci la Roma. Il giocatore piace a Mourinho e la società giallorossa può provare ad intavolare uno scambio con un esubero dello ‘Special One’. Si tratta di Hernikh Mkhitaryan il cui agente, Mino Raiola, spingerebbe per lo scambio con l’armeno alla corte di Allegri. La valutazione della Juventus, a riguardo, è però negativa.

Juventus-Roma, scambio diretto da Raiola

Il club bianconero, sia per l’età che per caratteristiche tecniche, non ritiene Mkhitaryan una priorità ed è deciso a regalare ad Allegri un altro tipo di centrocampista.

Un ritorno di fiamma quello tra l’armeno e la ‘Vecchia Signora’, già accostato la scorsa estate, destinato a spegnersi sul nascere.

Un doppio no, dunque, a Mino Raiola e Josè Mourinho: il futuro di Ramsey è ancora tutto da decifrare.