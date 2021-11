Calciomercato Juventus, scontro diretto in Serie A: colpo dal Real Madrid

Occhi puntati in Serie A per la Juventus che potrebbe mettere nel mirino un calciatore di proprietà del Real Madrid ma che sta facendo bene in Italia

È una Juventus in ricostruzione quella affidata alle mani di Massimiliano Allegri, che sta lavorando sul materiale umano attualmente a disposizione. I bianconeri non stanno convincendo in questo primo terzo di stagione, e sono chiamati quanto prima a raggiungere i fasti del recente passato. Al netto della crescita della rosa attualmente a disposizione tra gennaio e il prossimo giugno diventerà importante anche il calciomercato per andare a puntellare l’organico.

Una zona di campo che potrebbe necessitare di una revisione è la difesa dove al netto dei centrali avanti con l’età ci sono anche da capire le sorti della corsia di destra. Il titolare attualmente è Danilo che convince a fasi alterne e non è più giovanissimo, mentre Cuadrado da Allegri è considerato principalmente come esterno di centrocampo e De Sciglio non da garanzie dal punto di vista fisico.

Calciomercato Juventus, sfida alla Fiorentina per Odriozola

Alla luce dell’incertezza attuale ad Allegri potrebbe far comodo un altro terzino destro di respiro internazionale, che possa presto adattarsi al contesto. L’ultima idea potrebbe portare in casa Fiorentina, o per meglio dire al Real Madrid. La Juventus ha avuto modo anche nell’ultima sfida prima della sosta di valutare da vicino i progressi di Alvaro Odriozola che sta lasciando intravedere le sue qualità a Firenze.

Non ancora del tutto sbocciato, il laterale spagnolo ha comunque ottime qualità tecniche ed anche una discreta esperienza a livello internazionale portata dalle sue esperienze al Real e al Bayern Monaco. Ora alla Fiorentina sta trovando la sua dimensione ma a giugno scadrà il prestito secco, al termine del quale la viola dovrà provare a trovare un’intesa per la permanenza. In questa spaccatura potrebbe provare ad inserirsi la stessa Juventus, che ha buoni rapporti col Real Madrid. Odriozola è un classe 1995 nel pieno della maturità e con un prezzo del cartellino tra i 10 e i 15 milioni di euro.