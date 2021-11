Juventus, svolta Pogba: mai più con lo United | Stravolto il calciomercato

Il calciomercato estivo vedrà un clamoroso risvolto per quanto riguarda il futuro di Paul Pogba: segnali a sorpresa da Manchester

In attesa di scendere in campo per la complicata sfida contro la Lazio, la Juventus pianifica quelle che saranno le prossime mosse di calciomercato. Non è un mistero che il nome di Paul Pogba sia, tanto per i tifosi della ‘Vecchia Signora’ quanto per i vertici bianconeri, il grande sogno per l’estate 2022. Il campione francese non vive un buon momento in quel di Manchester ed il suo destino, da mesi, pare ormai segnato. Secondo il ‘The Sun’ il Manchester United sarebbe stufo del tira e molla per quanto riguarda il futuro di Paul Pogba.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, restyling in difesa: Rabiot pedina di scambio

Stufo dell’atteggiamento di Raiola, il club inglese ha intenzione di lasciare andare il francese che è attualmente infortunato, arrivando, probabilmente, a metterlo fuori rosa fino al termine della stagione quando il contratto tra Pogba ed i ‘Red Devils’ andrà in scadenza. Fa eco il ‘Manchestereveningnews‘ che sostiene come, adesso, l’infortunio del talentuoso nazionale francese possa cambiare i piani per la mediana di Solskjaer.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, sgarbo al Milan: nuovo colpo a centrocampo

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Juventus, Pogba out: è finita con lo United

Dopo una vera e propria rivolta dei tifosi che lo hanno acclamato contro il Manchester City, adesso Donny van de Beek potrebbe trovare maggiore spazio. L’ex Ajax piace a diversi club, comprese Juventus e Inter, ma adesso il Manchester United starebbe decidendo di togliere dal mercato il giocatore olandese, proprio nell’ottica di un’estromissione di Pogba dalla rosa di Solskjaer.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Un chiaro messaggio anche alla Juventus, dunque, che sogna il clamoroso ritorno di Pogba nella prossima sessione di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, intrigo internazionale a tre: doppio bomber a gennaio

Dopo averlo salutato nell’estate 2016 per 105 milioni di euro, adesso un ‘Pogba-bis’ potrebbe non essere così lontano dal diventare realtà.