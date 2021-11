Calciomercato, ansia Milan per Theo Hernandez | Maxi offerta di scambio

Il Milan ragiona sul futuro dei suoi gioielli. Nuovo assalto per Theo Hernandez: occhio alla maxi offerta di scambio

Il Milan è alle prese con i rinnovi di contratto in questa fase del calciomercato, ma anche con la pianificazione di entrate e uscite.

I rossoneri, dopo i casi Calhanoglu e Donnarumma, hanno intenzione di muoversi preventivamente e blindare anche uno dei calciatori più rappresentativi in rosa, Theo Hernandez. ll laterale francese ha avuto una crescita impetuosa agli ordini di Stefano Pioli che ora l’ha configurato tra i terzini migliori in circolazione. E dall’estero di certo non stanno a guardare. Il PSG, che da tempo segue il ragazzo, potrebbe realmente tentare di affondare il colpo nelle prossime settimane e per farlo potrebbe avvalersi di uno scambio di non poco conto.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez per il PSG: due nomi sul tavolo

Il futuro del laterale, quindi, si configurerebbe con un possibile trasferimento in Ligue 1, nonostante il Milan abbia tutta l’intenzione di blindarlo con il rinnovo di contratto. Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, il PSG starebbe preparando una nuova offerta da sottoporre al Milan.

L’affare potrebbe decollare attraverso un maxi scambio: in rossonero potrebbero arrivare Juan Bernat e Rafinha al posto di Theo. Un’opzione che garantirebbe al Milan il ricambio naturale per il terzino ex Real Madrid e un rinforzo importante anche sulla trequarti. Vedremo se l’operazione decollerà a queste condizioni.