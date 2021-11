Calciomercato, svolta Ronaldo e addio clamoroso in estate

Pochi mesi dopo il grande ritorno in Inghilterra al Manchester United, è già tempo delle clamorosi voci sul futuro di CR7

Non è un mistero che l’inizio di stagione del Manchester United sia stato, fino ad ora, decisamente deludente. Cristiano Ronaldo, rientrato all’Old Trafford dopo l’esperienza tra alti e bassi alla Juventus, sta continuando a segnare nonostante i risultati stentino ad arrivare. 9 reti ed 1 assist in 13 presenze agli ordini di Solskjaer, ma il sesto posto ed i ben 9 punti di distacco dal vertice, stanno gettando ombre sul futuro di CR7 in quel di Manchester.

In tal senso, l’ipotesi di un addio dopo un solo anno ritorna prepotentemente di moda. Ronaldo e lo United possono salutarsi, a sorpresa, già il prossimo luglio. A parlarne è il quotidiano britannico ‘Express’ che sostiene come i risultati che i ‘Red Devils’ porteranno a casa da qui a giugno, conteranno non poco sulle scelte del campione portoghese alla riapertura del calciomercato estivo.

Ronaldo pensa all’addio: doppia pista

L’addio dipenderà dunque dai risultati: con l’approdo in Europa League e non in Champions, CR7 dirà addio al Manchester United.

Sullo sfondo c’è sempre la MLS ma non solo: resta in piedi il suggestivo ritorno allo Sporting.

Situazione in via di definizione, con Cristiano Ronaldo ed il Manchester United che potrebbero dirsi addio tra sette mesi.