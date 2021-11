Italia, Donnarumma nel mirino: “E’ stato il peggiore, una follia”

Duri i commenti dopo Italia-Svizzera per la prestazione degli azzurri e non solo per il risultato, Donnarumma attira le maggiori critiche

L’Italia ha fallito ieri sera il match point per la qualificazione ai Mondiali 2022 in una gara rocambolesca contro la Svizzera. Pesa il rigore malamente fallito da Jorginho nei minuti finali, ma tutta la formazione di Mancini non è stata esente da errori, non esprimendo una prestazione all’altezza delle precedenti. L’obiettivo resta ancora alla portata dopo l’1-1 dell’Olimpico e può essere conquistato lunedì in Irlanda del Nord, ma la Nazionale viene sommersa dalle critiche. In prima fila, Gianluigi Donnarumma.

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma può andare subito via: possibile ritorno in Italia

Italia, la sentenza di Ravezzani: “Male tutti, non siamo i migliori d’Europa”

Su Twitter, il giornalista Fabio Ravezzani lo indica come il peggiore della sfida: “Ha subito un gol evitabile e nel finale ha compiuto una follia”. Non un momento facile per l’estremo difensore, che anche al Psg sta faticando a imporre la sua titolarità nel dualismo con Keylor Navas. Da lui ci si attende un altro livello.

LEGGI ANCHE >>> Caos Donnarumma-Icardi, il PSG ha scelto: Juve, doppio colpo

Ma sono tutti gli azzurri, come detto, a finire sul banco degli imputati. Ravezzani prosegue: “Diciamo la verità: non meritavamo di vincere. Male tutti, Belotti non pervenuto, centrocampo esangue e difesa pasticciona. Sapevamo di non essere i migliori d’Europa, ma così fa male”. Lunedì, di nuovo in campo per il riscatto e per cancellare l’onta della mancata qualificazione ai precedenti Mondiali.