Donnarumma può andare subito via: possibile ritorno in Italia

Donnarumma continua ad alternarsi con l’altro portiere del Psg Keylor Navas: il portiere dell’Italia vuole giocare con continuità

Gianluigi Donnarumma non è più felice della scelta fatta del Psg. Lo stesso portiere italiano deve continuare ad alternarsi con Keylor Navas. Sarà così fino al termine della stagione tra Ligue1 e la Champions League.

Il portiere della Nazionale italiana è sbarcato a Parigi con l’idea di essere il punto di riferimento in porta, ma oggi Pochettino continua a riporre fiducia anche in Keylor Navas.

Di fronte a questa situazione l’estremo difensore del club francese starebbe valutando anche l’addio con il suo agente, Mino Raiola, già al lavoro in ottica futura per trovare un’altra destinazione.

Calciomercato Juventus, resta in piedi l’idea Donnarumma

Come svelato dal portale spagnolo Todofichajes, la Juventus è la principale candidata per pensare al trasferimento del portiere originario di Castellammare di Stabia. Il classe 1999 è sempre stato la prima scelta per la dirigenza bianconera anche prima del suo trasferimento a Parigi.

Già in estate il club torinese aveva sondato il terreno per il suo acquisto, ma il giocatore ha optato per il passaggio al club francese nella scorsa sessione di calciomercato.

L’idea della Juventus potrebbe essere quello di un trasferimento a titolo temporaneo per l’ex Milan. Successivamente ci sarebbe l’acquisto a titolo definitivo.