Caos Donnarumma-Icardi, il PSG ha scelto: Juve, doppio colpo

Scoppia il caos in casa PSG in merito alle situazione di Icardi e Donnarumma: il mercato si infiamma per la Juventus

La vicenda personale di Mauro Icardi si sta riversando, inevitabilmente, anche sul rendimento del giocatore. Il PSG vede l’argentino disconnesso e fuori dal gruppo.

Una situazione che potrebbe sfociare in una cessione nonostante il contratto fino a giugno 2024. In merito alla vicenda dell’ex bomber dell’Inter è intervenuto il giornalista Luca Mombiano a ‘Top Calcio 24’: “Il Psg comprende e capisce i problemi familiari, ma non ha gradito il comportamento di Icardi“.

PSG, la Juve ritorna su Icardi e Donnarumma

Il giornalista ha proseguito: “Icardi è un giocatore disconnesso dalla realtà parigina, arriva un senso di profondo fastidio rispetto a questo da Parigi”. Commento anche sulla situazione di Donnarumma e del dualismo con Navas: “La società ha detto a Keylor Navas di restare tranquillo perché lo ritiene il titolare. Ogni riferimento a Gigio Donnarumma non è puramente casuale. La mia sensazione è che sia Pochettino ad aver chiesto alla società di fare questa mossa, perché evidentemente ha fatto la sua scelta. Questo può diventare un tema molto più intrigante di mercato, rispetto a quello che riguarda Icardi”.

Due casi di mercato che possono favorire l’inserimento della Juventus che da tempo orbita attorno a Icardi ma anche a Donnarumma. I bianconeri potrebbero approfittare della situazione del club parigino e piazzare un doppio clamoroso colpo.