Calciomercato Juve, lo scambio col Real manda Inter e Roma ko

La Juventus necessita di rinforzi per risalire in campionato. Possibile scambio a gennaio: il centrocampista ritroverebbe Ancelotti

La sosta per le nazionali ha interrotto il campionato per una settimana. In Serie A, la lotta scudetto vede Milan, Inter e Napoli protagoniste. La Juventus invece, è la grande assente di questo avvio: i bianconeri hanno un distacco di 14 punti dalla vetta e necessitano di rinforzi per centrare quantomeno l’obiettivo del quarto posto.

La Juventus stenta ad acquisire continuità e sicurezza ed è rimasta indietro soprattutto per quel che riguarda il centrocampo. Il reparto può essere rimpolpato qualora la dirigenza riuscisse a cedere. Sulla lista dei partenti ci sarebbe Adrien Rabiot, arrivato nel 2019 a parametro zero senza mai convincere fino in fondo. Il francese, potrebbe ritrovare il suo ex allenatore a gennaio.

Calciomercato Juve, scambio Rabiot-Ceballos a gennaio

Sulle tracce di Rabiot c’è il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il mister italiano ha lanciato il centrocampista nel PSG ed è un suo grande estimatore. Il Real metterebbe sul piatto Ceballos per arrivare al giocatore della Juve.

Ceballos ha un anno in meno di Rabiot ma vanta comunque un’esperienza biennale all’Arsenal. Considerando che il valore di entrambi i giocatori si aggira attorno ai 15-18 milioni di euro, lo scambio può andare in porto già a gennaio. Tagliate fuori Inter e Roma, da tempo sul centrocampista spagnolo.