L’Inter saluta Perisic: erede dall’Olanda grazie a Raiola

L’Inter si prepara a dire addio a Ivan Perisic e l’erede potrebbe essere portato da Mino Raiola dall’Olanda

Periodo di rinnovi in casa Inter, che dopo Lautaro Martinez ha prolungato anche il contratto di Nicolò Barella fino al 2026. Chi invece sembrerebbe destinato a dire addio ai nerazzurri è Ivan Perisic.

Il contratto del croato infatti ha la scadenza fissata per fine giugno 2022, ma la questione rinnovo per lui sembrerebbe molto più complicata e l’addio a fine stagione sembrerebbe molto probabile. Così per trovare l’erede di Perisic l’Inter si potrebbe affidare a Mino Raiola, che potrebbe proporre un esterno dall’Olanda.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Perisic con le valigie: Wijndal può essere l’erede

L’Inter si prepara a dire addio a Ivan Perisic, che con il contratto in scadenza nel 2022 difficilmente rimarrà in nerazzurro anche nella prossima stagione. Così la società nerazzurra si mette alla ricerca di un erede del croato, ma con l’assist di Mino Raiola.

Leggi anche >>> Sorpasso Inter per il colpo a zero: doccia gelata per la Juventus

Infatti il procuratore potrebbe proporre ai nerazzurri l’esterno di proprietà dell’Az Alkmaar, Owen Wijndal, che nel 2023 vedrà scadere il proprio contratto con il club olandese. Il classe 1999 lo scorso anno ha affrontato anche il Napoli in Europa League e in questa stagione in 13 giornate ha messo a segno un gol e 4 assist. Dunque un colpo che oltre a ringiovanire la rosa potrebbe anche arrivare a prezzo di saldo vista la situazione contrattuale.