Sorpasso Inter per il colpo a zero: doccia gelata per la Juventus

L’Inter vuole il colpo a parametro zero e sfida la Juventus: si avvicina il sorpasso dei nerazzurri nella trattativa

Nonostante le cessioni importanti della scorsa estate, l’Inter vuole rivivere una stagione di alto livello e pensa già alle mosse da effettuare in futuro. Il calciomercato presenta già diverse occasioni per il futuro e in particolare la società potrebbe provare a sfruttare quelle a parametro zero per via della scadenza dei contratti.

LEGGI ANCHE >>> Conte e il suo Tottenham stendono la Juve: 101 milioni

Calciomercato Inter, colpo Ginter: sorpasso sulla Juventus

Nel mirino dell’Inter sembra esserci Matthias Ginter, difensore centrale classe 1994 di proprietà del Borussia Monchengladbach. Il tedesco è seguito anche dalla Juventus ed ha un contratto fino a giugno 2022 con il club di Bundesliga, per questo potrebbe essere un buon colpo gratis.

LEGGI ANCHE >>> L’Inter cerca il colpo per la fascia: si inserisce la Juventus

Nella sfida tra Juventus e Inter per acquistarlo, però, potrebbero essere i nerazzurri ad avere un vantaggio. Il cartellino di Ginter è infatti gestito dalla Unique Sports Group, la stessa agenzia che ha Hakan Calhanoglu e che ha già buoni rapporti con la dirigenza della ‘Beneamata’.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, accordo per lo scambio che mette l’Inter al tappeto

Per questo motivo dunque l’Inter potrebbe avere un vantaggio importante nella lotta con la Juventus per l’acquisto del difensore centrale.