L’Inter cerca il colpo per la fascia: si inserisce la Juventus

L’Inter prepara un colpo per la fascia sinistra ma c’è l’insidia Juventus: i bianconeri provano a battere la concorrenza

L’Inter ha vissuto un avvio di stagione tutto sommato positivo visto che è ancora in corsa per tutti gli obiettivi, ma nel frattempo la società studia delle mosse per rinforzarsi ulteriormente in futuro. Nel mirino ora ci sarebbe Ramy Bensebaini, terzino sinistro di proprietà del Borussia Monchengladbach.

Calciomercato, l’Inter punta Bensebaini: ci pensa anche la Juventus

Si tratta di un calciatore classe 1995 che ha anche il fiuto del gol, visto che ha segnato 14 gol in due stagioni e mezzo. Si avvicina a Dimarco per le caratteristiche che ha. Sulle sue tracce però potrebbe esserci anche la Juventus per un vero e proprio derby d’Italia di calciomercato.

I bianconeri sono in cerca di un nuovo terzino sinistro viste le difficoltà avute fino a questo momento con Alex Sandro, che non sembra più quello esaltante dei primi mesi di stagione. Possibile che anche Bensebaini finisca nel mirino della ‘Vecchia Signora’ e per questo potrebbe nascere uno scontro di mercato con l’Inter.

In questo avvio di stagione, il terzino classe 1995 ha realizzato due gol nella DFB-Pokal in una gara giocata mentre in Bundesliga ha fornito un assist.