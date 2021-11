Juventus, accordo per lo scambio che mette l’Inter al tappeto

Nel prossimo calciomercato estivo la Juventus sarà chiamata a rinnovare il reparto arretrato. Possibile affare in Serie A con la rivale

La difesa è forse l’unico vero punto di forza della Juventus di Allegri, ma il reparto necessita senz’altro di un rinnovamento. Chiellini è agli sgoccioli, Bonucci sul viale del tramonto e de Ligt potrebbe partire, come detto da Raiola, in caso di offerta congrua. Infine Rugani, rimasto come tappabuchi dopo il rientro dal prestito, non era e non è all’altezza di un club di tale calibro.

Per rinforzare la difesa, Cherubini e soci starebbero guardando con convinzione anche al meglio che offre la Serie A. Di questa elite fa parte Gleison Bremer, brasiliano pilastro del Torino di Juric. Il 24enne nativo di Itapitanga è cresciuto moltissimo nell’ultimo anno e mezzo, tanto che ad oggi è sicuramente tra i centrali più forti e affidabili, specie nell’uno contro uno del nostro massimo campionato. Su di lui ci sono da tempo Inter e Napoli, tuttavia i bianconeri possono spuntarla facendo leva sugli ottimi rapporti col club di Cairo e percorrendo la via dello scambio.

Calciomercato Juventus, (maxi) scambio per Bremer e Inter ko

Per il classe ’97, in scadenza coi granata a giugno 2023, la società presieduta da Andrea Agnelli può offrire l’intero cartellino di Mandragora ora ai box dopo l’intervento al menisco. Il Torino eviterebbe così di sborsare i 14 milioni per il riscatto esercitabile entro il 30 giugno 2022 (9 milioni se invece dovesse scattare l’obbligo). Cairo potrebbe però chiedere anche l’inserimento di Pjaca, per il cui riscatto dovrebbe tirar fuori 7 milioni.

A.R.