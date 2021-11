CMWEB | La Juventus anticipa il Milan, colpo già a gennaio: le ultime

Juventus e Milan a caccia del colpo dall’estero: i bianconeri disegnano il sorpasso al ‘Diavolo’ già a gennaio

Il cammino di Juventus e Milan, in campionato, sta vedendo percorsi decisamente diversi. Da un lato i bianconeri, ottavi ed in netto ritardo dalla vetta; dall’altro i rossoneri, primi al pari del Napoli e che intendono mantenere il vertice della Serie A. Dal campo al calciomercato, le due big italiane possono intrecciare gli interessi per un obiettivo comune, da tempo sul taccuino di Cherubini e Maldini.

Si tratta di Boubacar Kamara, talentuoso centrocampista del Marsiglia che è in scadenza il prossimo 30 giugno. Secondo quanto raccolto in Francia dalla redazione di ‘Calciomercatoweb.it‘, i rapporti tra il presidente del Marsiglia Pablo Longoria e la Juventus possono rappresentare l’arma in più per la ‘Vecchia Signora’ nella corsa a Kamara.

Colpo dalla Francia, la Juventus supera Maldini

Longoria, ex capo degli osservatori bianconero, potrebbe permettere alla Juventus di avere una corsia preferenziale e cedere Kamara alla Juventus, già a gennaio.

Vista la volontà del calciatore di non rinnovare con il Marsiglia, la cessione nel mercato invernale verrebbe vista di buon occhio: con il Milan che, fortemente interessato al ragazzo, resterebbe beffato.

Situazione in divenire, la Juventus può davvero superare il Milan e regalare ad Allegri Kamara, già a gennaio.

Francesco Iucca Simone Ciccarelli