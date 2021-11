Italia-Svizzera, la formazione UFFICIALE: Belotti guida l’attacco

Partita fondamentale per l’Italia verso la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022: Mancini ha scelto l’undici titolare contro la Svizzera

La tanto attesa resa dei conti tra Italia e Svizzera è finalmente arrivata. Questa sera le due Nazionali si affronteranno per il primo posto in classifica del Gruppo C delle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022.

Tante assenze per Roberto Mancini questa sera, che dovrà fare a meno del capitano Giorgio Chiellini e del bomber Ciro Immobile. Anche Yakin però dovrà rinunciare all’attaccante Breel Embolo. In questi minuti è stata diramata la formazione ufficiale dell’Italia scelta da Mancini, che non riserva sorprese, con Andrea Belotti a guidare l’attacco, Locatelli al posto di Verratti e Acerbi a sostituire Chiellini.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. CT Mancini

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Schar, Akanji, R. Rodriguez; Freuler, Zakaria; Vargas, Shaqiri, Steffen; Okafor. CT Yakin

