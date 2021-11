Calciomercato, milanista in ascesa: pedina di scambio in Serie A

Crescere tra Serie B e Under 21 per poi fare il salto in Serie A. È questo l’obiettivo di un giovane di proprietà del Milan che potrebbe diventare pedina di scambio

Occhio ai giovani e al futuro per il Milan, sempre parecchio attento a quanto accade ai propri calciatori in prestito in giro per l’Italia. In Serie B infatti sta crescendo la stellina di Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 a titolo temporaneo alla Spal, che in biancazzurro sta facendo molto bene, con già cinque reti e un assist all’attivo. Centravanti moderno con buoni mezzi fisici e tecnici, il 19enne di Vimercate ha attirato l’attenzione anche di Nicolato che lo ha reso protagonista con la sua Nazionale Under 21.

Maldini e soci intanto ne osservano la crescita tecnica e tattica in cadetteria, aiutata anche dalle presenze che sta accumulando con gli azzurrini, in grado di offrirgli anche la ribalta internazionale.

Calciomercato Milan, Colombo in crescita: futuro in Serie A con lo scambio

Cresce a vista d’occhio Lorenzo Colombo che punta dritto ad un futuro prossimo in Serie A. A fine stagione rientrerà al Milan dal prestito alla Spal, ma la sua sistemazione in rossonero potrebbe essere solo momentanea. Nel caso in cui il suo exploit dovesse procedere bene crescerebbe anche il prezzo del cartellino, e i rossoneri potrebbero pensare di impiegarlo come pedina di scambio.

Mirino in casa Sassuolo dove stimolano sia Scamacca, già accostato un anno fa, che Boga tornato in auge recentemente, entrambi con valori di mercato tra i 15 e i 20 milioni di euro. Nel caso dell’esterno francese a giugno sarebbe ad un solo anno dalla scadenza, rendimento e prezzo sono in calo e soprattutto il Sassuolo è sempre apertissimo ai giovani e potrebbe gradire come parziale contropartita proprio Colombo che in una realtà di Serie A come i neroverdi potrebbe essere a suo agio. Una sorta di nuova operazione Locatelli.