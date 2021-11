Calciomercato Inter, addio e tradimento: la ‘vendetta’ del Milan

Le strade di Milan e Inter potrebbero incrociarsi anche sul calciomercato: addio e tradimento, la ‘vendetta’ dei rossoneri

Milan e Inter si contenderanno lo scudetto col Napoli fino alla fine. Questa perlomeno la sensazione data dalla classifica di Serie A dopo 12 giornate di campionato. I rossoneri, nonostante le considerevoli difficoltà per via dei tanti infortuni, continuano ad accumulare punti su punti e fino ad ora non hanno mai perso. Prestazioni e risultati più che convincenti per gli uomini di Pioli, il quale quest’anno gode anche di una maggiore abbondanza nella rosa.

La società, dal canto suo, indirizza buona parte dei suoi pensieri al calciomercato. In particolare, non è del tutto convinta del riscatto di Florenzi dalla Roma. Il terzino ha accusato dei problemi fisici e quando è sceso in campo non ha reso al meglio. Il ‘Diavolo’, inoltre, avrebbe già in mente il possibile rimpiazzo.

Milan, addio Florenzi e scippo all’Inter

Pare ci sia per Maldini e la dirigenza un ritorno di fiamma per Danilo D’Ambrosio. L’esterno della ‘Beneamata’ è in scadenza di contratto giugno 2022 e il club non sembra intenzionato a rinnovarlo, perlomeno non oltre il contratto annuale.

Il Milan potrebbe seriamente tentarlo con la proposta di un biennale. Se l’idea dovesse diventare realtà, sarebbe una sorta di ‘vendetta’ dei rossoneri per lo scenario verificatosi con Calhanoglu la scorsa estate.