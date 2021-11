Non è un momento semplice per Gigio Donnarumma, ancora nel mirino dei social dopo la partita con la Svizzera e lo sfogo sulle panchine al Psg

Gigio Donnarumma resta nel mirino dei social. Dopo i fischi (pochi rispetto al passato) di ieri sera, il portiere è stato bersagliato dal web, soprattutto dopo le dichiarazioni sulla sua situazione al Paris Saint-Germain.

Nel corso di una intervista ai microfoni di Tnt Sports, il portiere della Nazionale e del Paris Saint-Germain ha parlato della sua esperienza in Ligue 1, dove finora ha giocato “solo” cinque volte. “Non disturba le mie prestazioni, sicuramente disturba me, perché non è assolutamente facile. Ho sempre giocato, fa male restare in panchina a volte, però sono tranquillo e la situazione si sistemerà” ha dichiarato l’estremo difensore ex Milan, parlando del dualismo con Keylor Navas.

Donnarumma e il dualismo con Navas nel mirino dei social

Anche Fabrizio Biasin è stato protagonista di un commento ficcante: “Però ora sei molto ricco! Ah già, pure prima…” alludendo alla scelta del portiere di lasciare il Milan a fronte di una vantaggiosa offerta economica.

#Donnarumma a Tnt Sports: “La rivalità con Navas non ha effetto sulle mie prestazioni, però mi disturba. Non è facile perché ero abituato a giocare sempre e qualche volta mi fa male stare in panchina. Ma la situazione si risolverà” Però ora sei molto ricco! Ah già, pure prima… — Fabrizio Biasin (@FBiasin) November 13, 2021

E c’è anche chi – come Pasquale Laragione – teme che questa situazione possa condizionare il rendimento del portiere.

#Donnarumma dice che la rivalità con #Navas lo disturba ma non influenza le sue prestazioni. Come sempre ha i pensieri un po’ contorti. Se una cosa ti disturba, ti condiziona per forza. E in #ItaliaSvizzera si è visto — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) November 13, 2021

Per Eagles in the Wind Donnarumma “doveva rimanere al Milan. Pagato in maniera sproporzionata rispetto al valore effettivo e dove solo l’amore infinito dei suoi tifosi sapeva chiudere gli occhi sulle numerose e continue papere! Ma ha voluto seguire le indicazioni del padre e di Raiola!”.

#Donnarumma doveva rimanere al #Milan pagato in maniera sproporzionata rispetto al valore effettivo e dove solo l’amore infinito dei suoi tifosi sapeva chiudere gli occhi sulle numerose e continue papere! Ma ha voluto seguire le ottuse indicazioni del padre e di Rayola! — eagles in the wind (@eaglesinthewind) November 13, 2021

Rosa non sembra essere stupita dalle parole del portiere: