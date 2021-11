Conte bussa alla Juve, scambio a gennaio: Vlahovic sullo sfondo

Calciomercato, Antonio Conte vuole potenziare il suo Tottenham e offre uno scambio a gennaio alla Juventus: Vlahovic sullo sfondo

Antonio Conte ha in mente grandi progetti per il Tottenham. Il neo allenatore degli ‘Spurs’ vuole portare il club inglese ad altissimi livelli. Ha già a disposizione elementi di assoluto valore, Son e Kane su tutti. Ma per puntare al vertice in Premier League e in Europa saranno necessari alcuni interventi sul calciomercato.

Il mister salentino, dal canto suo, vorrebbe rinforzare la mediana e avrebbe il mirino puntato sulla Juventus. Apprezza parecchio il profilo di Weston McKennie, che fino ad ora non ha convinto pienamente i bianconeri. L’interesse è concreto e reale da parte di Conte, che potrebbe offrire uno scambio nel mese di gennaio alla sua ex compagine.

Juve, Conte offre lo scambio per McKennie a gennaio: intreccio con Vlahovic

I londinesi pare siano disposti ad inserire nell’operazione il cartellino di Winks. La ‘Vecchia Signora’, però, non prende in considerazione un’ipotesi del genere, poiché vorrebbe solo cash da 25-30 milioni di euro per finanziare il colpo Vlahovic dalla Fiorentina, grande obiettivo della Juventus. Conte, perciò, dovrà rivedere il suo piano per arrivare a McKennie.