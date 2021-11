Conte e il suo Tottenham stendono la Juve: 101 milioni

Super offerta del Tottenham: Paratici e Conte superano la Juventus con una proposta irrinunciabile per gennaio

Un ritardo importante in campionato che la Juventus punta a colmare, anche grazie alle prossime mosse che la dirigenza bianconera attuerà nel prossimo calciomercato invernale. Alla sessione di gennaio manca circa un mese e mezzo e tra le priorità della ‘Vecchia Signora’ vi è sicuramente un rinforzo, di peso, in attacco. Alvaro Morata non sta convincendo ed il riscatto dall’Atletico Madrid non è mai stato tanto in bilico. Ecco che uno dei sogni di mercato della Juventus potrebbe, però, svanire.

Il Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici è pronto mettersi sulla strada dei bianconeri, nella corsa al gioiello che tanto bene sta facendo in Serie A. Si tratta di Dusan Vlahovic, bomber serbo già a quota 10 reti ed 1 assist in 13 apparizioni stagionali con la Fiorentina. Gli ‘Spurs’ hanno intenzione di accelerare, anticipando la concorrenza della Juventus e affondando il colpo già nel mese di gennaio. Un affare da ben 101 milioni complessivi, tra ingaggio e costi del cartellino: ecco tutti i dettagli.

Juventus ko, 101 milioni per Vlahovic: Conte gongola

Vlahovic-Tottenham, un connubio che, purtroppo per la Juventus, pare sempre più vicino a diventare realtà. L’attaccante classe 2000, a Londra, percepirebbe uno stipendio da ben 8 milioni netti per i prossimo quattro anni e mezzo, fino al 30 giugno 2026.

Alla Fiorentina, invece, una cifra intorno ai 65 milioni per un ammontare complessivo, come anticipato, di 101 milioni.

Cifre che, per il momento, parrebbero difficili da pareggiare per la Juventus senza inserire almeno una contropartita per i gigliati.