L’Italia perde pezzi, nuova tegola per Mancini: non parte per Belfast

L’Italia si gioca l’accesso al Mondiale di Qatar 2022 a Belfast contro l’Irlanda del Nord, ma Mancini perde i pezzi: nuovo infortunio

Fallito il match point contro la Svizzera con l’errore di Jorginho dal dischetto, l’Italia rimanda la qualificazione al prossimo Mondiale di Qatar 2022 a lunedì sera. Infatti gli azzurri affronteranno l’Irlanda del Nord a Belfast per evitare lo spauracchio playoff.

Già contro gli elvetici Roberto Mancini ha dovuto fare a meno di elementi importanti come Chiellini, Immobile, Zaniolo e Pellegrini, ma le brutte notizie sembrano non finire. Infatti dopo l’infortunio di Calabria arriva anche quello di Salvatore Sirigu. Il portiere del Genoa si è fermato ai box e non partirà per Belfast con i compagni. Ancora non si conoscono le cause dell’infortunio, ma di sicuro gli ‘Azzurri’ in questo periodo non sembrano avere la Dea bendata dalla propria parte.

