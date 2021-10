Colpo Vlahovic: ecco come la Juve può sbaragliare la concorrenza

Ormai non ci sono più dubbi: è Dusan Vlahovic il prescelto della Juventus per rinforzare l’attacco a disposizione di Max Allegri

Dusan Vlahovic è tra gli oggetti del desiderio del calciomercato italiano e straniero che riaprirà i battenti fra poco meno di tre mesi. Ha rotto con la Fiorentina per la questione rinnovo e quindi non è escluso possa venir ceduto già a gennaio.

Gennaio o estate 2022, Commisso dovrà però abbassare le pretese vista la rottura e considerato che il bomber serbo ha il contratto in scadenza nel 2023. A meno che non voglia perderlo a zero, ma ci sembra tutt’altro. Tra le pretendenti la più concreta sembra essere la Juventus. Già, ma come può sbaragliare una concorrenza che include big inglesi, dal Tottenham al Liverpool, spagnole e tedesche quali Atletico e Borussia Dortmund? Trovando nelle prossime settimane, ammesso che non lo abbia già trovato un accordo con l’entourage del classe 2000. In tal modo ‘bloccherebbe’ il ragazzo andando successivamente a trattare con i viola avendo il coltello dalla parte del manico.

Comunque per meno di 50-60 milioni, anche per una questione di principio, Commisso non se ne priverà. Questo significa che l’intesa coi rappresentanti dell’ex Partizan non basterebbe a Cherubini e soci per mettere le mani (parliamo in ottica giugno) sul cartellino. Tale cifra i bianconeri non ce l’hanno, o meglio non possono spenderla così a ‘caldo’ poiché Exor ha imposto la linea dura dopo l’ennesima maxi ricapitalizzazione, ma potrebbero racimolarla attraverso due mosse: la prima prevede il mancato riscatto di Morata, fissato a 35 milioni, con conseguente risparmio del suo ingaggio di circa 14-15 lordi; la seconda la cessione di Kulusevski.

Calciomercato Juventus, 25-30 milioni per Kulusevski

Autore del gol vittoria in Champions contro lo Zenit, Kulusevski è già da tempo tra i ‘sacrificabili’ per fare cassa, plusvalenza e finanziare il mercato in entrata. In questo caso il colpo Vlahovic. Dalla cessione del 21enne, stimato soprattutto in Inghilterra e forse dalla stessa Fiorentina, potrebbero arrivare tra i 25 e i 30 milioni di euro.

