Serie A, Sampdoria-Spezia 2-1: Candreva trascina i blucerchiati

A Marassi la Samp conquista i primi 3 punti casalinghi grazie ad uno splendido Candreva

La Sampdoria gioca una fantastica partita a Marassi davanti al proprio pubblico e conquista tre punti molto importanti ai fini della classifica.

La gara la sblocca proprio Candreva su un calcio di punizione deviato sfortunatamente da Gyasi. L’ex Inter poi raddoppia su servizio di Gabbiadini e non lascia scampo a Provedel. Lo Spezia è in balia della squadra di D’Aversa e non riesce a reagire. Audero non viene mai impegnato e il primo tempo si chiude sul 2-0 per la Samp.

Sampdoria-Spezia 2-1: tabellino marcatori

La Sampdoria domina anche nel secondo tempo e trova anche una traversa con Bereszynski che sfiora il gol del 3-0. Lo Spezia lancia uno squillo nel finale con un grande gol sotto l’incrocio di Verde che si toglie la soddisfazione personale ma non basta a ridare speranze ai suoi perché la partita finisce pochi istanti dopo.

SAMPDORIA-SPEZIA 2-1

15′ Candreva, 350′ Candreva, 90+4′ Verde