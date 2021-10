Due big in Serie A: rischio esonero, c’è anche Pirlo

Uno scenario clamoroso all’orizzonte per la panchina di Serie A: panchina in bilico, spunta anche Andrea Pirlo

La nona giornata di Serie A, in attesa del match clou di scena domenica sera a San Siro tra Inter e Juventus, ha aperto ieri i battenti con un doppio anticipo. La Sampdoria ha trionfato sullo Spezia: sulla sponda rossoblù di Genova, però, il morale è decisamente diverso. Il Genoa di Davide Ballardini è infatti crollato in casa del Torino, in una situazione nella quale sono solo 3 i punti portati a casa al momento nelle ultime cinque gare dalla squadra ligure. Scenario complesso che vede sempre più in bilico il futuro di Davide Ballardini al Genoa: la nuova proprietà americana sogna un grande colpo in panchina.

Dei diversi nomi che possono concretamente sedersi sulla panchina rossoblù è spuntato anche quello di Andrea Pirlo. Al momento senza squadra, l’ex centrocampista è reduce dall’esperienza annuale con la Juventus prima di rimanere in attesa di una nuova chiamata. Per il post Ballardini, dunque, Pirlo potrebbe non essere l’unico ex campione del mondo in lizza.

Genoa, addio Ballardini: doppio sogno in panchina

Il nome a sorpresa è quello di Rino Gattuso, accostato al Tottenham in estate e che adesso può diventare il nuovo allenatore del Genoa.

Oltre a ‘Ringhio‘, non può essere escluso nemmeno il profilo di Liverani, legatissimo alla piazza.

Infine restano in piedi le candidature di Davide Nicola e Giuseppe Iachini: il Genoa, dunque, è pronto a cambiare volto.