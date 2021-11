Juventus, Rabiot esce allo scoperto: annuncio sul futuro

Adrien Rabiot torna a parlare e si sbilancia su quello che dovrebbe essere il suo futuro: le parole del talento della Juventus

Se il campo, almeno in Serie A, non sta portando i risultati sperati, d’altro canto in Europa il cammino della Juventus è assolutamente insindacabile. Una squadra dai due volti quella di Allegri che, nel prossimo calciomercato invernale, può registrare novità importanti sia in entrata ma soprattutto in uscita. In tal senso, tra i nomi che maggiormente hanno affollato i rumors delle possibili cessioni di casa Juventus, nel 2022, vi è certamente quello di Adrien Rabiot. In scadenza il 30 giugno 2023 con la ‘Vecchia Signora’, le prestazioni del talento francese non hanno sempre convinto i bianconeri.

L’ipotesi addio è rimasta, fino ad ora, vivissima. A questo punto, a tornare a parlare è stato proprio l’ex talento del PSG che, come riportato da ‘Telefoot’ su Twitter, ha risposto al ‘Sì-No’ di Thomas Mekhiche sul suo futuro alla Juventus. Rabiot, 11 presenze con 1 assist e 750′ in campo, ha senza mezzi termini chiarito quale sarà il suo futuro, viste le diverse squadre a cui è stato recentemente accostato.

Juventus, Rabiot annuncia il suo futuro

“Se sono felice a Torino? Sì. Mi proietto ancora lì? Sì”. Chiaro e conciso, Rabiot si vede ancora a lungo in maglia bianconera.

È chiaro come il calciomercato possa sempre riservare sorprese inattese ma la volontà del talento transalpino pare, a questo punto, chiarissima.

Nessun addio nei piani dell’ex PSG, per il momento: il suo destino sarà ancora a tinte bianconere, agli ordini di Massimiliano Allegri.