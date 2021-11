Scambio e sorpasso al Milan: strategia Juve per il colpo in mediana

La Juve è al lavoro per i prossimi impegni con Lazio, Chelsea e Atalanta. Sul mercato è promto l’assalto al centrocampista francese, obiettivo del Milan di Maldini

Al rientro della sosta per le nazionali, la Juventus è attesa da tre partite decisive. Sabato 20 novembre ci sarà la trasferta di Roma con la Lazio, poi il match di Champions League con il Chelsea e infine la sfida con l’Atalanta di Gasperini. Allegri ha dunque l’occasione per recuperare terreno sui biancocelesti (quinti a 21) e i nerazzurri (quarti a 22). A ‘Stamford Bridge’ invece, basta un pareggio per ipotecare il primo posto nel girone.

Nonostante l’ottimo avvio in Champions League, quattro vittorie su quattro, i bianconeri sono rimasti indietro in Serie A. Sono ben 14 i punti di distacco da Milan e Napoli prime in classifica. Lo scudetto sembra ormai un’utopia per la Juve ma il duello con i rossoneri può andare in scena almeno sul calciomercato. Entrambi i club seguono infatti Renato Sanches, centrocampista del Lille che sta stregando tutti in Francia.

Juventus, scambio Rabiot-Renato Sanches con il Lille

La Juventus è alla ricerca di un centrocampista per rinforzare a giugno il reparto più debole della rosa. Renato Sanches è uno degli obiettivi dei dirigenti bianconeri ma sul giocatore resta forte l’interesse del Milan. La carta per battere la concorrenza di Maldini è Adrien Rabiot, uno dei flop degli ultimi anni in casa Juve.

La strategia della ‘Vecchia Signora’ sarebbe quella di proporre uno scambio alla pari con il Lille, offrendo il cartellino di Rabiot in cambio di Renato Sanches. L’unico scoglio da superare è quello dell’ingaggio: lo juventino percepisce 7 milioni netti a stagione, una cifra ritenuta alta dal club transalpino.