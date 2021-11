Occasione da dentro o fuori per Dumfries: Marotta ha già il sostituto pronto

L’inizio di stagione di Denzel Dumfries con la maglia dell’Inter non è stato dei migliori, ma ora ha un’occasione: Marotta però si guarda intorno

L’Inter torna vittoriosa dalla trasferta di Venezia grazie a due dei giocatori più in forma del momento, Calhanoglu e Lautaro Martinez, che hanno trascinato i nerazzurri a meno uno dalle capoliste Milan e Napoli.

Nel frattempo con l’infortunio di Darmian ci sarà la possibilità di valutare meglio Denzel Dumfries. Per l’olandese questa potrebbe essere un’occasione da dentro o fuori, visto che l’inizio di stagione non è stato dei migliori. In caso di valutazione negativa Marotta starebbe già pensando a eventuali sostituti, e avrebbe già i profili giusti.

Dumfries ad un bivio: Marotta tiene d’occhio due possibili sostituti

Sostituire Hakimi all’Inter non sarebbe stato sicuramente facile, e questo lo sapevamo, ma l’inizio di stagione di Denzel Dumfries sembrerebbe aver deluso le aspettative della dirigenza e dei tifosi. L’esterno olandese invece di essere un titolare inamovibile è diventato la riserva di un ottimo Darmian. Con l’infortunio di quest’ultimo avrà la possibilità di riscattarsi e mettersi in luce, ma in caso contrario la società nerazzurra potrebbe pensare anche all’addio immediato.

Così Beppe Marotta starebbe già valutando gli eventuali sostituti, con due nomi inseriti nella lista dei possibili successori. Uno sarebbe Bartosz Beresznski, terzino di proprietà della Sampdoria, mentre l’altro sarebbe Nahuel Molina, esterno dell’Udinese che ha dimostrato ottime propensioni offensive. Due nomi due che metterebbero in discussione il futuro di Dumfries.