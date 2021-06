Juventus e Inter continuano a osservare con interesse il profilo di Memphis Depay e l’attaccante olandese svela in conferenza il suo futuro

Al momento le attenzioni dell’intero mondo calcistico sono concentrate su Euro 2020 e questo era certamente inevitabile. La competizione per nazionali però potrà essere molto importante anche per la sessione estiva di calciomercato. Infatti si potranno osservare meglio alcuni talenti e scoprirne anche le volontà per il futuro. Proprio la seconda cosa ha fatto Memphis Depay, attaccante del Lione e dell’Olanda, che sarebbe pronto a lasciare la Francia per una nuova sfida e che oggi in conferenza stampa ha svelato la sua volontà per la prossima stagione.

Sulle sue tracce da tempo ci sono Juventus e Inter, interessate all’attaccante che in questa stagione ha totalizzato 40 presenze, mettendo a segno 22 gol e 12 assist, che vanta molta qualità palla al piede. I due club italiani però potrebbero essere beffati da un top club europeo, ovvero il Barcellona, che corteggia il calciatore da diverso tempo. Oggi proprio il diretto interessato ha svelato da chi vorrebbe essere allenato il prossimo anno e non sono né Allegri né Inzaghi.

Calciomercato Juventus e Inter, Depay ha scelto: “Voglio giocare con Koeman”

I giochi sembrano ormai fatti per il futuro di Memphis Depay. L’attaccante del Lione e della nazionale olandese, nonostante l’impegno di Euro 2020, trova spazio anche per parlare di calciomercato e del suo futuro, che probabilmente sarà lontano dalla Francia e non in Italia. Juventus e Inter lo osservano con interesse, ma il calciatore ha ormai le idee chiare.

Infatti quest’oggi, in occasione della conferenza stampa prima della partita di domani tra Olanda e Austria, Depay ha parlato del suo futuro affermando: “Non è più un segreto che sto trattando con il Barcellona e vorrei giocare con Koeman. Aspettiamo e poi la notizia arriverà”. Dunque destino deciso per l’attaccante olandese, con le italiane che vedono sfumare un possibile obiettivo.