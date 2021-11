Il fenomenale attaccante serbo è sempre più l’oggetto del desiderio di molti grandi club: il Milan prova il sorpasso con una strategia alternativa

Come se non bastasse lo status acquisito grazie ad un 2021 da sogno – il serbo è secondo solo a Robert Lewandowski tra i marcatori europei dell’anno solare in corso – Dusan Vlahovic ha rafforzato la sua posizione di oggetto pregiato del mercato grazie alla doppietta rifilata al Milan nell’ultima di campionato. Proprio la società rossonera, tra le pretendenti sul giovane bomber, non avrebbe alcuna intenzone di uscire dalla corsa per accaparrarsi il giocatore.

Il patron viola Rocco Commisso ha finora rispedito al mittente tutte le proposte non considerate congrue al valore del giocatore, nonostante sia di dominio pubblico che il centravanti sia destinato a lasciare Firenze, come confermato dallo stesso presidente. Il quale però, prima o poi, dovrà fare i conti con la realtà dei fatti: il tempo passa, e la forbice tra domanda ed offerta dovrà necessariamente stringersi in direzione di quanto proposto dai possibili acquirenti. Il Milan è convinta di avere in mano delle carte in grado di battere la concorrenza.

Milan-Vlahovic: la strategia di Maldini

Il possibile colpo Vlahovic sta elettrizzando l’ambiente rossonero. La possibilità di ingaggiare un degno sostituto di Zlatan Ibrahimovic stuzzica la fantasia dei tifosi e dello staff tecnico. Il respondsabile dell’area tecnica Paolo Maldini avrebbe in mente di offrire un congruo gruzzolo più i cartellini di Pierre Kalulu e Lorenzo Colombo. Ovvero due dei giovani più interessanti di proprietà del club di Via Aldo Rossi.

Il difensore francese e l’attaccante lombardo, quest’anno in prestito alla Spal, potrebbero ingolosire la dirigenza viola, che ha sposato la politica dei giovani low cost da far crescere nell’ormai avviato progeto tecnico di Vincenzo Italiano. Con questa mossa il Milan potrebbe sopravanzare le concorrenti nella caccia ad uno dei giocatori più appetiti del mercato italiano e non solo.

