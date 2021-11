La Juventus molla la presa: via libera per il Real Madrid

La Juventus si defila dal possibile colpo in difesa: via libera per l’assalto del Real Madrid

La Juventus continua a monitorare i propri obiettivi di mercato non solo in ottica giugno ma anche in vista del mercato invernale di gennaio. Sono diversi i nomi nella lista della società bianconera ma uno di questi sembra allontanarsi giorno dopo giorno.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, doppia beffa per i bomber | Spunta il Barcellona

Il giocatore in questione è Antonio Rudiger, ormai in rottura con il Chelsea con il quale non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale. La Juventus ha mosso passi concreti verso il difensore ex Roma ma, secondo quanto riporta il ‘Telegraph‘, la richiesta dell’entourage del giocatore sull’ingaggio sarebbe molto alta, di circa 10 milioni a stagione, fuori dalla portata del club bianconero che potrebbe mollare la presa.

La Juventus molla la presa: Rüdiger verso il Real

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La pista Rudiger si complica notevolmente per la Juventus che, nonostante possa avere l’occasione di arrivare al tedesco a costo zero, non ha le risorse economiche per sostenere un ingaggio di questo tipo. L’unica pista concreta rimane il Real Madrid che sembra essere in grande vantaggio sulle concorrenti e a giugno potrebbe rinforzare il reparto dopo gli addii estivi di Sergio Ramos e Varane. Per i blancos si prospetta un’operazione di mercato stile Alaba, con la possibilità di soddisfare le esigenze di ingaggio del difensore dei Blues.