Calciomercato Juventus, doppia beffa per i bomber | Spunta il Barcellona

La Juventus defe fare i conti con il Barcellona in chiave mercato: sfida a due per due bomber della Premier

La Juventus continua a cercare un attaccante sul mercato per rinforzare il reparto. Alcuni dei centravanti che i bianconeri hanno messo nel mirino rischiano di approdare in un altro top club, stravolgendo i piani della società.

Uno degli attaccanti nella lista della Juventus è Timo Werner, a segno proprio contro i bianconeri nella vittoria schiacciante del Chelsea di qualche giorno fa in Champions League. L’attaccante tedesco è stato sovrastato dall’arrivo di Romelu Lukaku ma con l’infortunio dell’ex Inter, sta provando a ritagliarsi il suo spazio nelle gerarchie di Tuchel. La Juventus osserva Werner ma potrebbe essere beffata dall’interesse del Barcellona che sta riscontrando grandi difficoltà nel segnare, come dimostrano i 22 gol in stagione fino a questo momento. Secondo quanto riportato da ‘mundodeportivo.com’, i blaugrana potrebbero ostacolare la Juve non solo per Werner ma anche per un altro centravanti.

Il Barcellona sfida la Juve per Werner e Cavani

Anche Edinson Cavani, nel mirino della Juventus da diverso tempo, potrebbe diventare un obiettivo concreto del Barcellona. Il cambio di allenatore in panchina nel Manchester United, però, potrebbe cambiare il futuro dell’uruguaiano che negli ultimi mesi ha avuto poco spazio, visti anche gli arrivi di Sancho e Cristiano Ronaldo. Qualora la situazione per Cavani non cambiasse, il Barça tenterebbe l’assalto anche all’ex Napoli e Palermo, ostacolando i piani della Juventus.