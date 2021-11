Maxi offerta di Guardiola: doccia gelata per la Juventus

La Juventus studia le mosse di calciomercato per i prossimi mesi ma il colpaccio si allontana: maxi offerta dalla Premier League

La Juventus sta vivendo un periodo complicato a causa dei risultati negativi e non sta riuscendo a rialzarsi in maniera definitiva. I bianconeri avevano ottenuto due vittorie consecutive in campionato ma martedì sono crollati contro il Chelsea perdendo per ben 4-0 in quel di Londra. Si pensa al calciomercato ma un obiettivo potrebbe presto sfumare.

Calciomercato Juventus, niente Vlahovic: assalto di Guardiola

La Juventus infatti vuole rinforzare il proprio attacco e non solo ma il colpaccio sembra essere sempre più lontano. Nel mirino c’è Dusan Vlahovic che è ormai in uscita dalla Fiorentina ma su di lui ci sono tanti top club e per questo appare molto difficile superare l’agguerrita concorrenza.

Il Manchester City è pronto all’assalto e potrebbe presentare un’offerta importante. Sul piatto potrebbero esserci 50 milioni di sterline e non solo: nella trattativa ci sarebbe anche il cartellino di Zinchenko. Qualora la Fiorentina dovesse ricevere una proposta simile, allora potrebbe pensare seriamente di cedere il proprio bomber classe 2000 in Premier League.

Pep Guardiola dunque è pronto al maxi assalto per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante del presente e del futuro del suo Manchester City.